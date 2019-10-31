درة: أعيش في مصر من 10 سنوات ولم أقابل ولا فارس أحلام

قالت الفنانة درة، إنها ارتدت فساتين الفرح في أكثر من مناسبة وعمل فني، مشيرة إلى أن لبسه في الواقع لن يكون شيئا جديدا.



وأضافت درة خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية «منى الشاذلي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنها تزوجت أكثر من مرة في عمل فني، قائلة: «ولكن برضو لبس فستان الفرح في الحقيقة ليه طعم مختلف .. بس لسة مجاش النصيب أو الشخص المناسب».



وتحدثت درة عن علاقتها العاطفية، وأنها كانت تخاف من الارتباط في البداية، قائلة: «انا اتخطبت قبل كده بس الموضوع بيبوظ».



وأكدت درة أنها لن تتزوج إلا عن قناعة، وليس لها متطلبات صعبة في الرجل الذي سوف تتزوجه، مازحة: «بقالي 10 سنين في مصر مقابلتش لا فارس ولا أحلام».