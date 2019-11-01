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برلمان

إرادة جيل يعقد اجتماعا مع شباب الحزب.. ويصدر قرارا بتشكيلات جديدة للأمانة العامة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:54 ص
صدى البلد
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القسم السياسي
عقد حزب إرادة جيل، برئاسة المهندس تيسير مطر، مساء أمس، اجتماعا، لأمانة شباب الجمهورية بقيادة محمد تيسير، الأمين العام للحزب، وإشراف محمد حسن عبده أمين التنظيم المركزية، وذلك بحضور 75 شابا وفتاة ممثلين لـ23 محافظة.

وقال المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن استفاد من الشباب واستمتع بالحديث معهم، قائلا: "إن الحزب يتميز أن نسبة الشباب لا تقل عن 70 % داعمين له وهم الخبرات التي نتعلم منها، ولدينا شباب واع وكلنا نعمل من أجل مصر".

وأضاف "مطر"، خلال كلمته فى الاجتماع، أن الحزب يدعم القيادة السياسية وأن رئيس مصر هو رمز لمصر، كما يدعمون ويؤيدون القوات المسلحة التي تحمي البلاد والحدود، وندعم الشرطة المصرية التى عادت الاستقرار إلي الشارع المصري.

ووجه رئيس الحزب رسالة إلى الشباب، قائلا: "أنتم قوي لا يستهان بها وعليكم دور كبير في دعم الدولة والرد على الشائعات والرد على كل من يخرب في البلاد، لا بد أن يكون لكم دور فعال في التصدي لمسير ومرودي الشائعات، أنتم مستقبل مصر ونريد للشباب الارتباط بالعمل السياسي والحزبي".

ومن جانبه، قال محمد تيسير مطر الأمين العام لحزب ارادة جيل، إن حزب بدون شباب هو حزب بلا مستقبل، ونتمنى أن نرى شباب الحزب قيادات ترفع اسم الحزب، كما نتمنى أن يكون الحزب من خلالهم من أقوى الأحزاب السياسية في مصر.

فيما أشار محمد حسن عبده، أمين تنظيم الحزب، إلي أن الحزب يهدف إلى أن يرى شباب الحزب في مناصب رفيعة، أن يكونوا وزراء ومحافظين، ونواب قادمين، لافتا أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة في كافة المحافظات، كما قام الحزب في الفترة الماضية في العديد من المبادرات.

وتناول الاجتماع مناقشات أفكار الشباب المطروحة في الاجتماع، وقد أصدر المهندس تيسير مطر، عددا من القرارات الداعمة للشباب، وهي كالتالي تشكيل لجنة للبحث العلمي يرأسها محمد العدوى، ورانيا صلاح وتشكيل لجنة التنظيم بقيادة يوسف الحنفي بصفته أمين مساعد عن لجنة التنظيم، واختيار القيادات والكوادر التي تعطي أفكارها إضافة للحزب، كما قرر تشكيل زوى الهمم الفائقة والتي تتكون من ندا سيد، ياسمين عادل، الاء السيد، كما قرر اعتماد هدير هاشم لمنصب مساعد اولا للأمين العام لشئون الفتيات بأسوان، كما قرر عمل ورش عمل لمدة 3 أيام لعدد 500 شاب وفتاة من شباب الحزب على مستوى الجمهورية، كما وفق رئيس الحرب على المقترحات المقدمة من الشباب والعمل على تنفيذها.
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