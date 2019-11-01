محمد عبدالسلام يكشف حقيقة ترشحه لـ رئاسة اتحاد الكرة المصري

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عن إمكانية ترشحه لمنصب رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم خلال الانتخابات المقبلة.



وأكد عبد السلام في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن هناك بعض المقربين منه طلبوا منه خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة ولكنه لم يفكر في الأمر.



وأضاف أن ما يفكر به خلال الفترة المقبلة هو الاستمرار في عمله كرئيس للنادي الفيومي خاصة وأنه مازال امامه العديد من الأهداف ليحققها في النادي.



وتابع : أن لا يسعى مطلقا خلال الفترة المقبلة لتولي منصب جديد في الكرة المصرية.



وتقوم اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بإدارة اتحاد الكرة المصري خلفا لـ مجلس هاني أبو ريدة لحين إقامة انتخابات جديدة.



