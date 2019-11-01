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رياضة

باريس سان جيرمان في نزهة أمام ديجون بالدوري الفرنسي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره ديجون، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدروي الفرنسي.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للابتعاد بصدارة الدوري الفرنسي، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الليج 1، بينما يطمح ديجون في تفجير مفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي.

ويفتقد باريس سان جيرمان لجهود كلا من تياجو سيلفا للإصابة، وماركو فيراتي للإيقاف.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نانت صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ديجون في المركز الأخير بـ 9 نقاط.
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