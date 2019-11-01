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الطقس: أمطار خريفية على السواحل..واضطراب الملاحة في البحر الأحمر..فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
امطار خريفية
امطار خريفية
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قسم التوك شو
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه من المتوقع ان تسود حالة استقرار في الطقس على كافة مدن ومحافظات الجمهورية خلال اليومين القادمين، مع أرتفاع طفيف لدرجات الحرارة على شمال البلاد في بداية الأسبوع.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج"صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، ان هناك استمرارا  لدرجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها، وستشهد شمال البلاد طقسا معتدلا ويميل الى الحرارة على جنوب البلاد في كل من قنا والأقصر والوادي الجديد خلال ساعات النهار.

وأكد محمود شاهين، أن استمرار الشبورة المائية يدل على استقرار الطقس، وبالنسبة لسقوط الأمطار، ستنحصر على السواحل الشمالية والغربية اسكندرية ومطروح وسلوم، موضحًا أنها أمطار خريفية لا تعيق حركة الحياة اليومية.

وتابع محمود شاهين، أن بالنسبة لحركة الرياح هي في حالة سكون وهدوء، والرياح على البحر المتوسط هادئة وجاهز تمامًا لكافة عمليات الصيد والملاحة، أما بالنسبة لنشاط الرياح المحدود على خليج السويس والبحر الأحمر، يؤدي لاضطراب نسبي في حركة الملاحة به.


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