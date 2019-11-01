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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تتوجه لأمريكا للمشاركة في حفل الشبكة المصرية للسرطان

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الحفل السنوي للشبكة المصرية للسرطان ECN، وإلقاء الكلمة الرئيسية خلال فعاليات الحفل، وذلك بدعوة من الأستاذ الدكتور هشام الصيفي رئيس مجلس إدارة الشبكة.

وتهدف الشبكة المصرية للسرطان ECN- وهي منظمة غير ربحية مقرها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة- إلى دعم مرضى السرطان في مصر مع التركيز على سرطان الأطفال.

ويترأس مجلس إدارة الشبكة المصرية للسرطان الأستاذ الدكتور هشام الصيفي أستاذ الجراحة الإكلينيكي بجامعة كاليفورنيا، كما يضم مجلس الإدارة في عضويته نخبة من الأطباء المصريين وهم الدكتور شريف أبو النجا، والدكتور هشام الخازندار، والدكتور صفوان علي، إلى جانب اثنين من الأطباء الأمريكيين وهم الدكتور مارك كيران، والدكتورة ليسلي ليمان.

كما تتألف الشبكة المصرية للسرطان من مجلس استشاري ولجنة طبية استشارية، ويضم المجلس الاستشاري في عضويته: الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، عالم الفضاء المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، وكذلك العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، والدكتور أيمن نورالدين، والدكتور ماجد مالك، والدكتور سامح لبيب، والدكتورة هالة سرحان، والدكتور أسامة جابر، والدكتور محمد أبو النصر، والسيدة راندا فهمي.

فيما تضم اللجنة الطبية الاستشارية في عضويتها عددًا من كبار الأطباء المصريين والأمريكيين المتخصصين في علاج الأورام.

وقد ساهمت المنظمة في عدة مشروعات طبية في مصر تتعلق بالأورام أهمها: دعم إنشاء توسعات داخل مستشفى 57357 ، وتوفير الأدوية والعلاج الكيميائي لمركز فاقوس للأورام، إطلاق مبادرة "اكفل طفل" التي تهدف إلى تحمل تكاليف علاج طفل مريض، دعم التدريب بالخارج لطلبة السنة النهائية بكلية الطب في الجامعات المصرية المختلفة، وتوفير عقار Mp6 اللازم لعلاج مرضى اللوكيميا.

وجدير بالذكر أن الشبكة المصرية للسرطان قدمت دعمًا للمعهد القومي للأورام في القاهرة بـ1.2 مليون جنيه عقب الحادث الإرهابي الغادر، وكذلك دعم أسر الضحايا من أفراد الأمن الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الحادث أثناء تأدية واجبهم بكل شرف وإخلاص.
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