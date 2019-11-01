طريقة عمل الملبن الأحمر للشيف غادة التلى

نقدم لكم طريقة عمل الملبن الأحمر فهو من أشهر حلويات المولد النبوى المنتشرة فى مصر على طريقة الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير الملبن الأحمر :

3 كوب سكر

1 نصف كوب ماء لون أحمر غذائي

نصف كوب نشا

2 كوب بندق محمص

2 و نصف ملعقة كبيرة جيلاتين

1 ملعقة كبيرة ماء ورد نصف

ملعقة صغيرة ملح ليمون

نشا لتقطيع و فرد الملبن





طريقة عمل الملبن الأحمر:

* ضعي السكر و٢ ونصف كوب ماء على النار حتى بداية الغليان

* ذوبي الجيلاتين في ربع كوب ماء من الـ(نصف كوب)

* ذوبي النشا في الربع كوب ماء المتبقي

* ضعي النشا المذوب والجيلاتين على خليط السكر والماء على النار وتضاف بقية المكونات وتقلب حتى تغلي ويثقل.