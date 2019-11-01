البنك المركزي: افتتاح 16 مركزا لريادة الأعمال عبر رواد النيل

كشفت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن اعتزام البنك فتح 30 مركزا لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل بالتعاون مع 12 بنكا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي 15 محافظة بالدلتا و الصعيد خلال العام الجاري.



جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح بنك قناة السويس برئاسة حسين رفاعي؛ فرع مكرم عبيد بمدينة نصر كأول فرع متخصص فى خدمات تطوير الأعمال الداعم لـ"رواد النيل" بحضور نرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التطوير المصرفي و أيمن كمال نائب رئيس بنك قناة السويس .



أعلنت لبني هلال عن نجاح البنك المركزي في افتتاح نحو 16 مركزا لريادة الأعمال من إجمالي 30 مركزا مستهدفا بما يعادل أكثر من 55% ، موضحة أن تلك المراكز تقدم مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال مثل خدمات إعداد دراسات الجدوى، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها،واختيار نوع التمويل المناسب للشركة سواء كان تمويل بنكى أو غير بنكي، بجانب القيام بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلية.



أوضحت لبني هلال أن الجهاز المصرفي يدعم بقوة استراتيجية الدولة نحو تنمية القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن البنك المركزي عبر مبادرة رواد النيل، يرسخ مفهوم توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليل التمويل المصرفي وغير المصرفي للشباب و المرأة بهدف القضاء علي التحديات التي تواجههم.



وقالت إن" مبادرة "رواد النيل" تعد مكملة وداعمة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى أطلقها البنك المركزى لحث البنوك العاملة فى مصر على توفير 200 مليار جنيه لتمويل هذه الفئة من المشروعات، حيث تعمل "رواد النيل" علي توفير المعرفة والتدريب وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم و رفع قدراتهم التنافسية بالسوق" .

