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فن

ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان يتألق بـ قميص مشجر في أحدث ظهور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:10 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".

وظهر محمد رمضان بإطلالة مميزة حيث ارتدى قميصا مشجرا ونظارة شمس، لاقت إعجاب متابعيه، حيث أرفقها بتعليقه الشهير: "ثقة في الله نجاح".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كليب "السلطان" والذى حقق 6 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب بعد 5 أيام من طرحه على القناة الرسمية له على يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... اصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. احلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يطاطي".

أغنية "السلطان" كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني.
ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان يتألق بـ قميص مشجر في أحدث ظهور
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