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أخبار البلد

مصر تنضم لـ عضوية مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:27 م
صدى البلد
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صدى البلد
أعلن د. عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موافقة مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف" في اجتماعه اليوم بجنيف وبالإجماع على انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد.

وأضاف أبوستيت أن الاتفاقية الدولية" اليوبوف " تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة وان انضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها حق مصر في استيراد جميع الأصناف الجديدة من الدول الأعضاء وأيضا تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال انتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية .

كما تسمح بتصدير الأصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح سوقا لانتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكيتها الفكرية.

والجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تم إنشائها عام ١٩٦١ لحماية الأصناف النباتية من الاستغلال وتضم العديد من الدول.
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