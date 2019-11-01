مايطلبه المستمعون .. نرمين الفقي تروج لـ نصيبي وقسمتك 3

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة، من افيش مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".



وظهرت نرمين الفقي، على الافيش وعلقت قائلة "غدا السبت ان شاء الله تعالى اولى حلقات نصيبى وقسمتك بعنوان مايطلبه المستمعون على قناة one ادعولنا بالتوفيق".



مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجى للإنتاج الفني.



حكاية "ما يطلبه المستمعون" فى مسلسل "نصيبى وقسمتك" بطولة كل من نرمين الفقي، وإيهاب فهمي، وميدو عادل، وكريم الحسيني، وعدد أخر من النجوم.