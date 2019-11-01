Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مايطلبه المستمعون .. نرمين الفقي تروج لـ نصيبي وقسمتك 3

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:47 م
نرمبن الفقي
نرمبن الفقي
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة، من افيش مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

وظهرت نرمين الفقي، على الافيش وعلقت قائلة "غدا السبت ان شاء الله تعالى اولى حلقات نصيبى وقسمتك بعنوان مايطلبه المستمعون على قناة one ادعولنا بالتوفيق".

مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجى للإنتاج الفني.

حكاية "ما يطلبه المستمعون" فى مسلسل "نصيبى وقسمتك" بطولة كل من نرمين الفقي، وإيهاب فهمي، وميدو عادل، وكريم الحسيني، وعدد أخر من النجوم.
مايطلبه المستمعون .. نرمين الفقي تروج لـ نصيبي وقسمتك 3
Advertisements

ترشيحاتنا

رئيس دولة يغتصب ملكة جمال سابقة | تفاصيل

تنبيه للزوجة.. طلب الطلاق محظور يحرم عليك رائحة الجنة في هذه الحالة

شاهد | هكذا احتفل محمد صلاح مع مكة بـ الهالويين

بديل كريستيانو رونالدو.. محمد صلاح في دائرة اهتمام ريال مدريد

مع هيكل عظمي.. بيلا حديد تحتفل بـ الهالوين بإطلالة بدائية غير متوقعة

أخبار الرياضة| صلاح يتعرض للعنصرية من جديد.. اتحاد الكرة يفقد السيطرة على الغندور.. رسالة مؤمن زكريا إلى تركي آل الشيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع هيكل عظمي.. بيلا حديد تحتفل بـ الهالوين بإطلالة بدائية غير متوقعة

شاهد | هكذا احتفل محمد صلاح مع مكة بـ الهالويين

جلسة تصوير غريبة.. كيم كاردشيان بشعر مستعار مع أولادها