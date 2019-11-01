عودة فينيسيوس.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرينجي لمباراة ريال بيتيس، المحدد موعدها غدًا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 12 من الليجا.



وشهدت القائمة عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد غيابه عن مباراة ليجانيس الأخيرة، بينما استمر غياب إبراهيم دياز، وماريانو دياز، وأودريوزولا بقرار فني.



في الوقت ذاته شهدت القائمة غياب جاريث بيل وخاميس رودريجيز، اللذين غابا عن التدريبات مع الفريق، نظرًا لعودة خاميس من كولومبيا، حيث رزق بطفل، وعدم وجود أي معلومات طبية عن حالة بيل.



وضمت القائمة 19 لاعبًا وجاءت كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتيوب.

الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ميندي - مارسيلو.

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو.

الهجوم: هازارد - بنزيما - يوفتيش - فينيسيوس - رودريجو.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الليجا برصيد 21 نقطة، بينما يحل ريال بيتيس في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.