الصبان: نتعاون مع عدد كبير من البنوك لتقديم الرسائل الخدمية للعملاء

أكدت إنجي الصبان رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات القابضة للحلول التكنولوجية، أن رسائل المحمول ما زالت في طريقها إلى الصعود وأن كثيرا من المواطنين يفضلون استخدامها على عكس انطباع البعض أنها تقل مع الوقت نظرا لانتشار رسائل الواتس اب وغيرها من التطبيقات المختلفة.



وأضافت في تصريحات خاصة ل صدى البلد انها قامت بتجربه ناجحة مع كثير من الأكشاك على مستوى الجمهورية لاستخدام رسائل المحمول وتطبيقات الرسائل في الوصول إلى البيئة المحيطة بهذه الأكشاك وهو ما حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الرسائل تم استخدامها في كثير من المحافظات خاصة فى الوجه البحري والصعيد وفي المناطق التي يقل فيها استخدام أجهزة المحمول ال ( سمارت فون).



قالت الصبان رئيسة فيكتور لينك في تصريحاتها الخاصة لصدى البلد ان هناك تعاون كبير بين الشركة وبين بعض البنوك في إرسال الرسائل لإخطار عملاء البنوك بالخدمات الجديدة.