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أخبار العالم

ضبط 3 تورطوا فى إشهار سلاح نارى على مواطن بالسعودية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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سعيد العربي
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض.

أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة ، 3 مواطنين بالعقدين الثاني والثالث، وضبط المركبة المستخدمة فيها، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي الى سواء السبيل.
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