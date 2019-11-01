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مرأة

بـ مكياج ناعم وأنيق.. حلا شيحة تبهر متابعيها على إنستجرام

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:17 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة بإطلالة أنيقة ببلوزة باللون الأزرق الذى يتناسب مع لون بشرتها الرائعة، ووضعت مكياج ناعم بألوان هادئة معتمدة فيه على اللون البنى الفاتح للعيون، والمسكارا، وأختارت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح.

وتركت حلا شيحة، شعرها الناعم منسدلًا بين كتفيها بطريقة مختلفة تتناسب مع ملابسها الأنيقة، واعتمدت فى الأكسسورات على قرط طويل من اللولى الأبيض.

وعلقت على الصورة قائلة: "طاقة إيجابية فقط".
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