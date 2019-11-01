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توك شو

فاروق الباز: حصلت على وظيفتي في ناسا بالصدفة .. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:15 م
الباز
الباز
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عبد الخالق صلاح
قال عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز إنه حصل على وظيفة في رحلة الفضاء أبولو 12 بالحظ، عن طريق قراءة إعلان في مجلة وراسلها وتم قبوله.

وأضاف الباز خلال حلقة اليوم من برنامج «معكم»، المذاع على «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه في تلك الفترة لم يكن يعرف شيئا عن القمر لكنه أحب فكرة التعلم، وتم قبوله في الوظيفة بعد عدة اختبارات كثيرة لأنهم كانوا يعتقدون أنه لن يصلح.

وأشار الباز، إلى أن دراسته في الجامعات المصرية كانت تسمح له بأن يتدرب ويدرس الأحجار أسفل الأرض ولم يكن يتصور أبدا أن يشارك في دراسة أحجار على سطح القمر.

وأكد الباز، أن مهمته في رحلة أبولو 12 أول رحلة للقمر، هي اختيار المكان الذي سوف تهبط فيه، ودراسة الصخور وتعليم الرواد كيفية تصوير الأحجار على سطح القمر.
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