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توك شو

زاهي حواس يكشف سر موت توت عنخ أمون

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:08 م
توت عنخ امون
توت عنخ امون
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خالد محيي الدين
قال عالم المصريات الدكتور "زاهي حواس"، وزير الأثار الأسبق، إن ملك مصر الطفل "توت عنخ أمون" لم يقتل، ولكنهم حتى الآن لم يستطيعوا تحديد سبب وفاته.

وتابع "حواس" خلال مؤتمر صحفي مذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الملك توت عنخ امون كان يعاني من إصابته بالفلات فوت، فضلا عن الملاريا، ويعتقد أنه عانى عن عدم وصول الدم لقدمية بعدها أصيب في حادث سقوط من عربة حربية وقتها.

وأضاف عالم المصريات "زاهي حواس"، أنهم يعملون بمعدات حديثة لتبين كافة حقيقة وسبب وفاة الملك توت عنخ امون.
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