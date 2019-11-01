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محافظات

هانى شاكر يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية..صور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:59 م
هانى شاكر يحيي أولى
هانى شاكر يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا
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أحمد عبد العزيز
أقيم مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا للفنان هانى شاكر بمسرح دار أوبرا الاسكندرية بقياد المايسترو مصطفى حلمي، في أول ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال28 برئاسة الدكتور مجدى صابر.

واستقبل جمهور الاسكندرية الفنان الكبير بالتصفيق الحار حيث امتلأت جنبات المسرح بجمهور الثغر حيث كان حفل اليوم كامل العدد.

قدم الفنان باقة من أجمل الأغنيات منها (مصر أجمل شئ..عاشق يا اسكندرية..كل ليلة..بينا..امرك..خنت نفسى..وعد منى..كتبتلى السنين..يا ريتنى..لما راح الصبر منى..ابويا..بأمر الحب..سيانك صعب..يا خلى القلب..لو بتحب..لسه بتسألى..على الضحكاية).

وفي الفاصل الأول من الحفل قدم نجوم الأوبرا فاصل غنائى حيث شدا الفنان ياسر سليمان بأغنية ( رباوى..ياليلة ماجانى الغالي)، وقدمت الفنانة أجفان اغنيتين وهما (مضناك..ليالينا..مالي).

يذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة على جميع مسارح الأوبرا..والذى يقام في الفترة من 1 الى 12 نوفمبر.

ويستضيف مسرح دار أوبرا الاسكندرية خلال المهرجان 7 حفلات بمشاركة نجوم الأوبرا وكبار نجوم مصر والوطن العربي.

يواصل المهرجان مساء غدا السبت، ثان حفلاته بحفل فني للنجم الكبير مروان خوري والفنان العراقي فرات قدوري، ونجوم الأوبرا مى حسن، ووليد حيدر.
هانى شاكر يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية..صور
هانى شاكر يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية..صور
هانى شاكر يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية..صور
هانى شاكر يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية..صور
هانى شاكر يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية..صور
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