مصطفى يونس عن اهتمام إدارة الأهلي بحالة مؤمن زكريا: فيلم هندي

كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، عن رأيه في تعامل إدارة الأهلي مع حالة مؤمن زكريا لاعب المارد الأحمر، بعد صابته بمرض في الأعصاب وصفًا ما يحدث بـ "الفيلم الهندي".



وقال يونس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب": "الحالة الإنسانية أهم من أي شئ، أين كانت إدارة الأهلي من إصابة مؤمن منذ فترة طويلة، لماذا لم يتم علاجه منذ بداية المرض؟ ".



وتابع تصريحاته قائلًا: "أنا حزين على مؤمن لأنه إبن النادي الأهلي، وكنت مدربًا له في الناشئين ورفض أن يرحل بسبب موهبته".



يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب أدى لابتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، ويتلقى العلاج في ألمانيا وأمريكا خلال الفترة الحالية وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره.