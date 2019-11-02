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رياضة

مصريان على الاقل.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
تُقام مساء اليوم السبت مباراة بين كلًا من ليفربول وأستون فيلا، على ملعب الأخير، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم تلميح المدرب يورجن كلوب إلى إمكانية مشاركة محمد صلاح في لقاء اليوم إلا أن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أثارت التكهنات حول ذلك

وغاب صلاح عن مواجهة آرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، يوم الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في مباراة الأحد الماضي أمام توتنهام بالبريميرليج.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام أستون فيلا:
حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، لوفرين، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لأستون فيلا أمام ليفربول:
حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: إنجيلس، مينجز، تارجيت، جيلبير.

خط الوسط: ناكامبا، ماكجين، دوجلاس لويز، تريزيجيه.

خط الهجوم: جريليش، ويسلي.
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