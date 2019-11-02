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فن

قبل حفله بالأوبرا.. سعد رمضان: ستكون ليلة لا تنسى

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
سعد رمضان
سعد رمضان
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آيه عاطف
عبّر الفنان اللبناني سعد رمضان، عن سعادته البالغة بمشاركته في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بدار الأوبرا المصرية.

وقال سعد في تصريح لـ "صدى البلد"، "سأقدم أغنية بحبك يا لبنان للفنانة فيروز، فالبرغم من وجودي الآن بمصر ولكن قلبي بلبنان، فأنا أريد أن أساند بلدي بأي طريقة ممكنة، وأتمنى أن تمر تلك الفترة بسلام وأن نستطيع أن نحقق أهدافنا ونرتقي ببلادنا".

كما وجه رسالة للجمهور المصري، قائلًا "أوعدكم أن تكون الحفلة مختلفة وبها اشياء جديدة، و أنا دائما احب أغني أغاني يحب أن يغنيها العالم، وأوعدكم إننا سنكون قريبين جدًا لبعض وسنقدم ليلة لا تنسى".
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