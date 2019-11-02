تدريبات في الجيم للاعبي الأهلي صباح اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم صباح اليوم، السبت، داخل فندق الإقامة بمدينة دبي، وذلك ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.



ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب نادي شباب الأهلي دبي، والتي يركز فيها الجهاز الفني على تدريبات الكرة بشكل أكبر، إلى جانب التركيز على الجانب البدني.



ويشارك في معسكر الأهلي بالإمارات 25 لاعبا، فيما يغيب أربعة لاعبين بسبب الانضمام لمنتخبي مصر ومالي للاستعداد لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في مصر خلال الشهر الجاري.

