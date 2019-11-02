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رياضة

زيزو الزمالك يعود من ألمانيا الاثنين بعد جراحة الصليبى

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:17 م
محمود عبدالعزيز
محمود عبدالعزيز
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منتصر الرفاعى
يعود محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى القاهرة، يوم الاثنين المقبل، قادما من ألمانيا بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى، وفضل الجهاز الطبي للأبيض استمراره فى ألمانيا لحين الاطمئنان على حالته بصورة نهائية قبل العودة إلى القاهرة.

وكان "زيزو" أصيب بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ محمود عبد العزيز "زيزو"، العلاج الطبيعى بعد العودة إلى مصر قبل أن يدخل فى المرحلة الثانية، وهى البرنامج التأهيلى تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.
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