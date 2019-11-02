أبرزهم محمد صلاح.. العنصرية تحرم النجوم من الكرة الذهبية

يفاجأ العديد من النجوم بعد تقديمهم مستوى مميزا يؤهلهم للتتويج بجائزة الأفضل في العالم وهي الكرة الذهبية بحرمانهم منها من دون ذنب يقترفونه وذلك بسبب جنسيتهم.



ويستعرض صدى البلد أبرز اللاعبين:



محمد صلاح وساديو ماني



أكد الإيفواري ديديه دروجبا نجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، أن محمد صلاح ، وساديو ماني، نجمي فريق ليفربول، لن يستطيعا التتويج بجائزة الكرة الذهبية، بسبب جنسيتهم.



وأكد "للأسف صلاح وماني، أوباميانج وغيرهم من اللاعبين الأفارقة، لا يستطيعون المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، بسبب جنسيتهم".



وأضاف "نحتاج إلى مجهودات كبيرة، كي يحدث مساواة بين اللاعب الأوروبي واللاعب الإفريقي في سباق الجوائز العالمية".





- الليبيري "جورج ويا" هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي نجح في التتويج بالكرة الذهبية، وذلك عام 1995.





كريستيانو رونالدو



ولم يقتصر ذلك عن اللاعبين الأفارقة ذوي البشرة السمراء حين تحدثت ماريا دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بأن جنسية نجلها ظلمته في تحقيق العديد من الكرات الذهبية.



وكشفت أن "الجنسية التى يحملها نجلي هي السبب وراء هذه المؤامرات لأنه برتغالي، أما لو كان إسبانيا أو إنجليزيا لكان فاز بالعديد من الكرات الذهبية".



واختتمت ماريا: "كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة ولا أعرف جيدا مدى نسبة حصوله عليها لكن كل ما قدمه الموسم الماضي يجعله الفائز".