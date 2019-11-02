أهلي جدة يعاقب يوسف البلايلي..اعرف السبب

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، بتخطيط إدارة نادي أهلي جدة السعودى، برئاسة أحمد الصائغ، اتخاذ قرار انضباطي ضد الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب الفريق، بعد ما بدر منه خلال مشاركته في لقاء الاتحاد.





وكان بلايلي قد شارك في مباراة الأهلي والاتحاد، بـ”ديربي جدة” الأخير، والذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي، وانتهى اللقاء بفوزأهلى جدة بثنائية مقابل هدف.





وقرر المدرب السويسري كريستيان جروس، إجراء تبديل أثناء المباراة، بخروج بلايلي في الدقيقة 61 وإشراك سلمان المؤشر، مما أثار غضب اللاعب الجزائري.



