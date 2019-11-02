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اقتصاد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.. غدا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:52 م
صدى البلد
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محمد يحيي
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.350 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.750 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.
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