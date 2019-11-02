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رياضة

عودة الملك.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:05 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ11، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول عودة محمد صلاح بعد غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة، أمام آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، لوفرين، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: لالانا، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

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