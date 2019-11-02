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رياضة

محمود عبدالعزيز يوجه رسالة إلى مرتضى منصور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:28 م
محمود عبدالعزيز لاعب
محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وجه محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، رسالة شكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الذي حرص على الاطمئنان عليه بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي بألمانيا مؤخرا .

كما وجه زيزو الشكر إلى اسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة لدعمهما المعنوي له وكذلك جماهير الزمالك التي حرصت على التواصل معه للاطمئنان عليه

ويخضع زيزو يوم الاثنين المقبل  لفحص طبي من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة بعدها يحدد موعد عودته إلى القاهرة.

وكان الدكتور محمد عيد وصل إلى ألمانيا أمس الأول لمصاحبة اللاعب فى فترة علاجه حتى موعد العودة إلى القاهرة.
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