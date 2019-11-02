Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:21 م
حكم صلاة المرأة مكشوفة
حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تصلى وقدميها مكشوفتين دون ارتداء شراب وصلاتها فى هذه الحالة تكون صحيحة.

وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «ما حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة؟»، أنه لا بأس أن تصلى المرأة وقدمها مشكوفة وذلك كما قال الإمام أبوحنيفة :«لابأس أن تصلى المرأة المسلمة وقدمها مكشوفة».


وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم.


وأضاف ممدوح، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة الصلاة دون تغطية القدمين ؟» أنه من الأحوط ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأى الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك.

وقال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه يجوز للمرأة أن تصلى وقدميها مكشوفتين دون ارتداء شراب وصلاتها فى هذه الحالة تكون صحيحة.

وأضاف «عطية»، خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، المذاع على فضائية «دريم»، أن الإمام أبوحنيفة قال: «لابأس أن تصلى المرأة المسلمة وقدمها مكشوفة».


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمها؟ الإفتاء تجيب

حكم صلاة المرأة بدون ارتداء جوارب ..فيديو

صلاة المرأة دون ستر قدميها.. الإفتاء: للأحناف رأي مخالف للجمهور.. فيديو

حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين.. اعرف رأي العلماء

حكم صلاة المرأة بـ البيجاما .. الإفتاء توضح.. فيديو

هل تقبل صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان؟

ترشيحاتنا

بشرى لأصحاب المعاشات.. بيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالقاهرة

سميرة سعيد ونهال عنبر تزوران جمال سلامة..صور

شاهد..طائرة أكبر شركة طيران إنجليزية تهبط لأول مرة في مرسى علم

هل يقع الطلاق والمرأة حامل ؟ .. الإفتاء تجيب

متهم بافتقاد حسن السمعة.. قرار جديد بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمرات انتم الاتنين.. أيهما أجمل رانيا يوسف أم نسرين أمين في آخر ظهور لهما

فواكه تذيب الدهون فى الجوانب والبطن..أهمها رقم 3

سميرة سعيد ونهال عنبر تزوران جمال سلامة..صور