ماذا قال صالح جمعة عن رينيه فايلر رغم استبعاده من المباريات

أبدى صالح جمعة لاعب النادي الاهلي إعجابه بالمدير الفني للفريق الأول السويسري رينيه فايلر وذلك بسبب معاملته اللاعبين بشكل جيد ومحترف سواء داخل الملعب أو خارجه .



وقال جمعة في تصريحات صحفية إن فايلر يجيد التعامل مع اللاعبين ويجيد التواصل معهم ويحاول بكل الطرق ان يوصل لهم الفكرة بأسهل طريقة .



وأكمل: أهم ما يميز فايلر شخصيته القوية ونجاحه في التواصل مع اللاعبين وهذا مهم جدا في عالم كرة القدم وبفضل تلك السمات استطاع كسب ثقة الجميع .



واختتم صالح جمعة تصريحاته قائلا: نتائج الأهلي تحت قيادة فايلر تؤكد نجاحه فقد بدأ المهمة بالفوز علي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية خارج أرضه في بطولة دوري ابطال افريقيا والتتويج بالسوبر المحلي على حساب الزمالك واستمرت النتائج الجيدة بفضل توافر فيه كل عوامل النجاح .