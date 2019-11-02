ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز 2-1 بعد خروج محمد صلاح |فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا علي استون فيلا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح استون فيلا التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق تريزيجيه بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة لتصل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسكن الشباك.



وادرك فريق ليفربول التعادل فى الدقيقة 86 عن طريق روبرتسون من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .



وخطف ليفربول هدف الفوز فى الدقيقة 94 عن طريق ماني بعد تنفيذ ركنية ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور.



ويعد هذا أول هدف لمحمود حسن تريزيجيه في الدوري الانجليزي.



وبهذه النتيجة ، يرتفع رصيد ليفربول الي النقطة 31 فى المركز الاول ، بينما تجمد استون فيلا فى المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.



الشوط الاول :



وبدأ استون فيلا بالضغط المتواصل علي وسط ملعب ليفربول للاستحواذ ومنع الريدز من إحراز هدف مبكر.



وجاءت أول فرصة لاستون فيلا بتسديدة قوية من أنور غازي تصدى لها حارس ليفربول وأخرجها الدفاع الى خارج الملعب بعد ذلك.



وأخطأ هندرسون بعد تمريرة الكرة للخلف لكنها كانت قصيرة الا ان حارس ليفربول اليسون خرج من مرماه وقطع الكرة قبل ان تصل الى تريزيجيه .



وأهدر صلاح فرصة هدف بعد تمريرة طويلة من فان دايك تصل داخل منطقة الجزاء يقابلها صلاح بتسديدة بيمناه لكن حارس استون فيلا يتصدى للكرة لينقذ مرماه من فرصة هدف.



ونفذ أرنولد ركنية ليقابلها ماني براسه لكن دفاع استون فيلا يتصدى للكرة ويخرجها الى خارج الملعب تصبح ركنية جديدة لليفربول .



وألغت تقنية الفيديو هدف لفيرمنيو بعد تلقيه عرضية من ماني داخل منطقة الجزاء يقابلها البرازيلي بتسديدة فتسكن الشباك لكن رفع الحكم المساعد رايته معلنا تسلل على مهاجم ليفربول.



وفي الدقيقة 36 أهدر تريزيجيه الهدف الثاني بعد عرضية من أنور الغازي داخل منطقة الجزاء حاول تريزيجيه تسديدها لكن الكرة مرت من تحت أقدامه لتخرج الى خارج الملعب وتضيع فرصة هدف أستون فيلا .



الشوط الثاني :



وبدأ لاعبو ليفربول بالهجوم المتواصل علي مرمي استون فيلا لإدراك هدف التعادل.



وجاءت فرصه لليفربول بعد عرضيه من ماني يقابلها فيرمينيو بتسديدة لكن تمر أعلى مرمى استون فيلا الى خارج الملعب ويحتسبها الحكم ركنية للريدز.



وتوغل ماني داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية بيسراه ليتصدى لها حارس استون فيلا بثبات فى الدقيقة 50.



وأنقذ حارس استون فيلا مرماه بعد عرضية من الجانب الأيمن لليفربول داخل منطقة جزاء استون فيلا ورأسية قوية من ماني لكن حارس استون فيلا يتصدى لها بثبات .



وأجري كلوب أول تغيير له فى المباراة بخروج محمد صلاح ودخول تشامبيرلين بدلا منه.



وأهدر استون فيلا فرصه هدف غريبه فى الدقيقة 78 بعد تمريرة طويلة لتريزيجيه وانطلق بها ومررها بصورة رائعة لزميله كونور هوريهان لكن عرضيته لم تكن دقيقة ليتصدى لها فان دايك في الوقت المناسب وينقذ مرماه من هدف ثان.



