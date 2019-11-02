الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يفوز 2-1 على ساوثهمبتون

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على ضيفه نادي ساوثهمبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الاتحاد ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.



سيطر لاعبو مانشستر سيتي على معظم أحداث النصف الأول من المباراة حيث وصلت نسبة استحواذ رفاق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على الكرة 74 % ، مقابل 26 % لساوثهمبتون ، بالإضافة لتسديد لاعبي السيتي 11 كرة ، لكن وارد براوس أحرز هدف التقدم لساوثهمبتون في الدقيقة 14 عكس سير اللعب ، عندما سقطت الكرة من يد إيديرسون حارس مرمى السيتي إثر تسديدة من لاعب ساوثهمبتون ، ليستغل براوس الموقف ، ويسكن الكرة الشباك ، معلنًا عن الهدف الأول للساوث ، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط لاعبو مانشستر سيتي على الكرة ، حتى تمكن الظهير الأيمن للسيتيزين كايل والكر ، من الإختراق من الجهة اليمنى ، وتمرير عرضية أرضية بالمقاس على قدم أجويرو ، والذي أسكنها في الشباك معلنًا عن هدف التعادل في الدقيقة 70.



وفي الدقيقة 86 ، عاد والكر ليتوج نفسه رجلًا للمباراة ، بتسجيله هدف الانتصار ، ليقود فريقه لتحقيق انتصار غال على ساوثهمبتون العنيد.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 25 في المركز الثاني ، بينما توقف رصيد نادي ساوثهمبتون عند النقطة الثامنة في المركز الثامن عشر.