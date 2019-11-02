الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يفوز 2-1 على ساوثهمبتون

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على ضيفه نادي ساوثهمبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الاتحاد ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.
سيطر لاعبو مانشستر سيتي على معظم أحداث النصف الأول من المباراة حيث وصلت نسبة استحواذ رفاق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على الكرة 74 % ، مقابل 26 % لساوثهمبتون ، بالإضافة لتسديد لاعبي السيتي 11 كرة ، لكن وارد براوس أحرز هدف التقدم لساوثهمبتون في الدقيقة 14 عكس سير اللعب ، عندما سقطت الكرة من يد إيديرسون حارس مرمى السيتي إثر تسديدة من لاعب ساوثهمبتون ، ليستغل براوس الموقف ، ويسكن الكرة الشباك ، معلنًا عن الهدف الأول للساوث ، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط لاعبو مانشستر سيتي على الكرة ، حتى تمكن الظهير الأيمن للسيتيزين كايل والكر ، من الإختراق من الجهة اليمنى ، وتمرير عرضية أرضية بالمقاس على قدم أجويرو ، والذي أسكنها في الشباك معلنًا عن هدف التعادل في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 86 ، عاد والكر ليتوج نفسه رجلًا للمباراة ، بتسجيله هدف الانتصار ، ليقود فريقه لتحقيق انتصار غال على ساوثهمبتون العنيد.
وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 25 في المركز الثاني ، بينما توقف رصيد نادي ساوثهمبتون عند النقطة الثامنة في المركز الثامن عشر.
سيطر لاعبو مانشستر سيتي على معظم أحداث النصف الأول من المباراة حيث وصلت نسبة استحواذ رفاق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على الكرة 74 % ، مقابل 26 % لساوثهمبتون ، بالإضافة لتسديد لاعبي السيتي 11 كرة ، لكن وارد براوس أحرز هدف التقدم لساوثهمبتون في الدقيقة 14 عكس سير اللعب ، عندما سقطت الكرة من يد إيديرسون حارس مرمى السيتي إثر تسديدة من لاعب ساوثهمبتون ، ليستغل براوس الموقف ، ويسكن الكرة الشباك ، معلنًا عن الهدف الأول للساوث ، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط لاعبو مانشستر سيتي على الكرة ، حتى تمكن الظهير الأيمن للسيتيزين كايل والكر ، من الإختراق من الجهة اليمنى ، وتمرير عرضية أرضية بالمقاس على قدم أجويرو ، والذي أسكنها في الشباك معلنًا عن هدف التعادل في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 86 ، عاد والكر ليتوج نفسه رجلًا للمباراة ، بتسجيله هدف الانتصار ، ليقود فريقه لتحقيق انتصار غال على ساوثهمبتون العنيد.
وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 25 في المركز الثاني ، بينما توقف رصيد نادي ساوثهمبتون عند النقطة الثامنة في المركز الثامن عشر.