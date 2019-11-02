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أخبار العالم

مقتل جندي فرنسي في انفجار عبوة ناسفة بـ مالي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:29 م
مقتل جندي فرنسي في
مقتل جندي فرنسي في انفجار عبوة ناسفة بمالي
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رحيم يسري
أفادت الرئاسة الفرنسية بمقتل جندي فرنسي في مالي نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء مروره سيارته.

وبحسب فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية فإن الجندي توفي عقب انغجار عبوة ناسفة بالقرب من ميناكا في مالي بالقرب من الحدود مع النيجر، وفقا لصحيفة "لوباريزيان".

وفي بيان الإليزيه، أشاد الرئاسة الفرنسية بتضيحة الجندي الفرنسي الذي قتل أثناء إنجاز مهمته، معربة عن حزنها وتعازيها للأصدقاء والأقارب.
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