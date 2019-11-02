الدوري الإنجليزي.. أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول الدراماتيكى على أستون فيلا

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا علي استون فيلا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن فرحة لاعبه ساديو ماني الذي سجل هدفا قاتلا منحه الثلاث نقاط: "الشعور الأفضل على الإطلاق في كرة القدم، الطريقة التي لُعبت بها الركنية طبقناها أكثر من مرة".



وأضاف "صعّبنا المباراة على أنفسنا. أستون فيلا كانوا مستعدين للمعركة ودافعوا بكل ما أوتوا من قوة".



وتابع: في الشوط الثاني كنا أكثر قوة، والضغط المعاكس كان أفضل، وتواجد أوكسلاد تشامبرلين للتسديد من بعيد ساعدنا".



ولم يفوت المدرب الألماني فرصة انتقاد تقنية حكم الفيديو المساعد التي ألغت هدفا لروبيرتو فيرمينو بداعي التسلل، بعدما انتقدها سابقا عقب التعادل مع مانشستر يونايتد.



وافتتح استون فيلا التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق تريزيجيه بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة لتصل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسكن الشباك.



وادرك فريق ليفربول التعادل فى الدقيقة 86 عن طريق روبرتسون من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.



وخطف ليفربول هدف الفوز فى الدقيقة 94 عن طريق ماني بعد تنفيذ ركنية ليقفز علي أثرها ويسددها برأسه قوية داخل الشباك .

