شعراوي: لقاءات مستمرة مع المحافظين لمناقشة معوقات الصناعة والاستثمار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات مستمرة من رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع المحافظين لمناقشة معوقات الصناعة والاستثمار داخل كل محافظة.



وقال الوزير شعراوي خلال كلمته اليوم بالجلسة الاولى في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس تحت عنوان «كيف نصبح دولة جاذبة للاستثمار» إنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء ثلاث مناطق صناعية في بعض المحافظات .



واضاف وزير التنمية المحلية أن تم فتح العديد من المصانع بمحافظتي بني سويف والمنيا ، مضيفًا ان القطاع الصناعي يعد مرتكزًا مهما لتوفير فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد القومي .



وقال الوزير ان الوزارة أولت اهتمامًا بقطاع الصناعة حيث قامت بالتنسق مع جهات الدولة المعنية ووفرت الاراضي المطلوبة لإقامة المناطق الصناعية بالمحافظات ، حيث تم توفير ١٤٠ الف فدان بالمحافظات لإقامة ٦٨ منطقة صناعية تتبع المحافظات بخلاف ١٨ منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية .



وأشار شعراوي إلي أن وزارة التنمية المحلية لديها أكثر من ٧٨ مركز حرفي لتدريب الأيدي العاملة بالمحافظات مؤكدًا أن الكثير من المصانع الكبرى فتحت مدارس خاصة بها لتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها بما يعود بالنفع علي بيئة العمل .



واضاف شعراوي أن كل محافظة لديها وحدة خاصة بالاستثمار وذلك لتسهيل استخراج التراخيص لجذب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين بكل محافظة بالتنسيق والتواصل المستمر مع الوزارات المعنية بالحكومة .



وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة من أجل سهولة عمليات التراخيص للمصانع الكبرى .



وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة تقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات المصرية ، وذلك من خلال قروض برنامج " مشروعك " والذي وفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب بكافة محافظات الجمهورية ، كما يوجد قروض يقدمها صندوق التنميه المحلية بفائدة بسيطة لدعم المشروعات الصغيرة مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم جميع المشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة.



أشار الوزير الي مبادرة شغلك جنب قريتك والتي تهدف الي تشغيل الشباب من مواطني القري في المجالات الصناعية والحرفية خاصة السيدات في ذات القري حيث تم توفير ٣٨٤ قطعة أرض بالقري تتراوح ما بين ١٢٠٠ الي ٤٢٠٠ متر ويتم التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف خلي فرص عمل مستدامة لمواطني القري للحد من الهجرة الداخلية وتنمية القدرات الإبداعية للشباب مع تقديم الدعم الفني لهم محليًا واقليميا ودوليًا لتوفير ٧٧ الف فرصة عمل مستدامة .



وشدد الوزير شعراوي علي اهتمام القيادة السياسية بعملية الإصلاح الإداري والتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تقوم بها الحكومة والوزارات المعنية.



وأكد شعراوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية إدراكًا بأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسئولية ، مشيرًا إلى أن الوزارة توفير برامج ودورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين.



وأشار الوزير الي حرص الوزارة علي التنسيق مع الجهات الدولية المانحة التي تتعاون مع الوزارة في مشروعات بالمحافظات بأهمية توفير برامج التدريب والتأهيل للكوادر المحلية وتدريبها بالاضافة الي الدورات التي يتم تنظيمها بمركز سقارة التدريبي التابع للوزارة والتي وفر حوالي ١٢٤ دورة تدريبية العام الجاري بمختلف التخصصات بالمحليات .



وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة وفرت منح ودورات تدريبية بالخارج بالتنسيق والتعاون مع بعض الدول الصديقة والشقيقة بأوروبا وأسيا وبعض الدول العربية ومنها الكويت والهند والصين ، لافتًا أنه تم توفير ١٢ دورة تدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات في الصين و٦ دورات أخري بالهند .



وشدد شعراوي علي أن الوزارة تقوم بتطبيق الشفافية والنزاهة الكاملة فيما يخص اختيار العاملين والكوادر المحلية الجديدة بالمحافظات والوزارة حيث يتم اختبارهم في الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالاضافة الي مقابلات شخصية مع لجنة القيادات والتي تضم عدد من المحافظين السابقين والحاليين ، كما تم توفير اخبارات لهم في الاكاديمية الوطنية للتدريب قبل الاختيار النهائي لتلك الكوادر المحلية في المسابقات التي أعلنت عنها الوزارة سواء فيما يخص الكوادر في المحافظات أو الديوان العام للوزارة .



وكشف الوزير عن وجود مراكز للتأهيل والتدريب في المحافظات والتي تم اعادة تشغيلها لتوفير برامج التدريب للشباب علي الصناعات الحرفية المختلفة التي تساعدهم علي الحصول علي فرص عمل.



وقال شعراوي أن صناعة النسيج ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة ، خاصة في التكليفات المستمرة من السيد رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن ، لافتًا الي وجود اجتماعات مستمرة بين وزارتي قطاع الاعمال والزراعة والجهات المتنية فيما يخص زراعة القطن ، وسيتم تحديث الآلات والمعدات المستخدمة في تلك الصناعة المهمة وتطوير المحالج وشراء بعض المعدات الجديدة .



وأكد الوزير شعراوي أن الدولة جادة لعودة ريادة مصر مرة أخري في هذه الصناعة المهمة ، مشيرًا الي ان العام القادم ستبدأ هذه الصناعة العودة بقوة للريادة.



وأوضح شعراوي أن قانون المحليات قدمته الحكومة الي مجلس النواب بعد إعداده ومناقشته في إطار الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وتوقع الوزير بأن يقوم مجلس النواب بمناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي .



وقال أن الوزارة تقوم بجهود مستمرة لتجهيز المحافظات للعمل بالقانون بعد إقراره ، كما تقوم بتوفير دورات تدريبية للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص قانون المحليات .



وأشار الوزير شعراوي إلى الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لميكنة الخدمات المحلية فى المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات.



وقال انه تم الانتهاء من تطوير أكثر من ٢٢٤ مركز تكنولوجي علي مستوي المحافظات وبنهاية ٣٠ يونيو المقبل سيتم زيادة هذا العدد .