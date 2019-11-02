محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

أصدر أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد - لاعب نادي بيراميدز ، بيانا إعلاميا ، ردًا على فيديو بثه أحمد عفيفي المحلل الرياضي والذي أورد به الآتي :-



"بفكر أبو ناصر بالشرط الجزائي بتاع عبد الله السعيد كان فيه شرط جزائي في عقده اللى تم إبطاله نظرًا لامور معينة" وذلك في رسالة منه للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ، بشأن تعاقد الزمالك مع اللاعب في وقت ما ، وأن عقده كان به شرط جزائي، وجاء البيان لتوضيح الاتي :



"يوضح أشرف عبد العزيز محامي الكابتن عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز بأنه قد تم انتهاء موضوع تعاقد نادي الزمالك وموكلي عبد الله السعيد صلحًا بالاتحاد المصري لكرة القدم وأصبح برئ الذمة وذلك بحضور السيد العميد / ثروت سويلم - المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم وكابتن أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك أنا ذاك وكان ذلك بتاريخ 28 /6/ 2018" .



وفي سياق متصل ، تسبب هذا البيان في إشعال صفحات السوشيال ميديا ، ردا على ما ورد في الفيديو المحلل الكروي ، كرد قاطع وحاسم لاي جدل.