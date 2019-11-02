Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ادعوله.. رجال دين ومبشرون يصلّون من أجل ترامب في البيت الأبيض.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:38 م
صلاة من أجل ترامب
صلاة من أجل ترامب في البيت الأبيض
Advertisements
أحمد محرم
التف عدد من رجال الدين والمبشرين الإنجيليين في نصف دائرة، والمصطفون في كل صف مغمضي الأعين في ضراعة، يضعون أيديهم على ظهور المصطفين في الصف الواقف أمامهم، إلى أن تصل أيادي الواقفين في الصف الأول إلى الرجل الواقف في مركز الدائرة: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقع هذا المشهد الخميس الماضي في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، ولم يكن سوى صلاة من المبشرين من أجل الرئيس الأمريكي، الذي اجتمع بهم بصفة شخصية.

وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، تداول عدد ضخم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نشرتها المبشرة بولا وايت كين على حسابها بموقع "تويتر"، أرفقت بها صورة سجلت لحظة الصلاة من أجل ترامب في البيت الأبيض.

وكتبت المبشرة الأمريكية في تغريدتها "تشرفت بالصلاة من أجل دونالد ترامب وأمتنا. ناقشنا أيضًا الإنجازات العظيمة التي تحققت بقيادة الرئيس ترامب. غنه مستمر في العمل دون كلل لمصلحة الشعب الأمريكي".

ونقل الموقع عن البيت الأبيض إعلانه الخميس الماضي أن المبشرة بولا وايت كين ستنضم إلى طاقم العاملين به، حيث ستقدم المشورة إلى مبادرة "الإيمان والفرصة" التي أطلقها مكتب الاتصال الجماهيري في البيت الأبيض

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تراجع الأسعار.. 50 سيارة زيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

سنرى هذا الأمر الأسبوع المقبل.. هجوم ناري من جوارديولا على ساديو ماني

لم يلتزم بالآداب العامة.. هانى شاكر يفتح النار على محمد رمضان .. فيديو

ب2 جنيه وبدون ألم .. حيل مجربة تخلصك من شعر الوجه

ليفربول ملك الريمونتادا.. 4 مباريات قلب فيهم الريدز الطاولة على المنافس هذا الموسم

لحظة عبور القطار.. إيمان الحصري تعرض فيديو صادما لـ سقوط طفل من والده على القضبان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

المطرب اللبناني سعد رمضان يحيي حفل مهرجان الموسيقى .. صور

تطوير مصر: وفرنا عروضاً للتشطيبات والتأثيث لمشروعاتنا بالقاهرة والساحل الشمالي