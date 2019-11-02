ادعوله.. رجال دين ومبشرون يصلّون من أجل ترامب في البيت الأبيض.. صور

Honored to pray for @realDonaldTrump and our nation! Also discussed the many great accomplishments under the leadership of President Trump. He continues to work tirelessly on behalf of the American people

(Official White House Photo by Joyce Boghosian) #prayer #potus #nation pic.twitter.com/rJ6ExahYXN — Paula White-Cain (@Paula_White) October 31, 2019

التف عدد من رجال الدين والمبشرين الإنجيليين في نصف دائرة، والمصطفون في كل صف مغمضي الأعين في ضراعة، يضعون أيديهم على ظهور المصطفين في الصف الواقف أمامهم، إلى أن تصل أيادي الواقفين في الصف الأول إلى الرجل الواقف في مركز الدائرة: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقع هذا المشهد الخميس الماضي في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، ولم يكن سوى صلاة من المبشرين من أجل الرئيس الأمريكي، الذي اجتمع بهم بصفة شخصية.وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، تداول عدد ضخم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نشرتها المبشرة بولا وايت كين على حسابها بموقع "تويتر"، أرفقت بها صورة سجلت لحظة الصلاة من أجل ترامب في البيت الأبيض.وكتبت المبشرة الأمريكية في تغريدتها "تشرفت بالصلاة من أجل دونالد ترامب وأمتنا. ناقشنا أيضًا الإنجازات العظيمة التي تحققت بقيادة الرئيس ترامب. غنه مستمر في العمل دون كلل لمصلحة الشعب الأمريكي".ونقل الموقع عن البيت الأبيض إعلانه الخميس الماضي أن المبشرة بولا وايت كين ستنضم إلى طاقم العاملين به، حيث ستقدم المشورة إلى مبادرة "الإيمان والفرصة" التي أطلقها مكتب الاتصال الجماهيري في البيت الأبيض