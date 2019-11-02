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أخبار العالم

عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين يحتشدون في طرابلس

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:34 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين احتشدوا مساء السبت في طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، بعد أن قدموا من مناطق لبنانية عدة في استمرار للحراك الاحتجاجي ضد الطبقة السياسية والفساد.

ومنذ 17 أكتوبر، تشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة عمّت كل المناطق اللبنانية للمطالبة بمكافحة الفساد.

وتسبب الحراك الشعبي بشلل كامل في لبنان على مدى أسبوعين شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في مناطق عدة. لكن في الأيام الأخيرة، عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا مع إعادة فتح المصارف وبعض المدارس أبوابها.

وأفادت مراسلة فرانس برس أن آلاف المتظاهرين في ساحة النور في طرابلس رفعوا الأعلام اللبنانية وهواتفهم الجوالة المضاءة مرددين النشيد الوطني. ونُظمت نقاشات سياسية وجلسات حوار شارك فيها أساتذة جامعيون وطلاب.

وحمل متظاهر لافتة رُسم عليه الهلال والصليب في إشارة إلى كون الحراك عابرا للطوائف وكُتب عليها "كلن يعني كلن" تعبيرا عن رفض مكوّنات الطبقة السياسية كافة.

وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري الثلاثاء استقالة حكومته "تجاوبًا لإرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".

وفيما تتنوع مطالب المتظاهرين بين منطقة وأخرى، إلا أن غالبيتهم ترى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشمل تشكيل حكومة اختصاصيين، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها.
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