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مرأة

بـ ماكياج صاخب وفستان جريء.. روجينا بإطلالة جديدة من مهرجان بي يوند

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
حرصت الفنانة شيماء سيف، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بصورة جديدة لها برفقة الفنانة روجينا ،ومجموعة من أصدقائها في مهرجان بي يوند الدولى بالكويت.

وأطلت الفنانة الجميلة روجينا، بفستان طويل باللون الأبيض الشفاف المطرز بحبات صغيرة من الفصوص البيضاء اللامعة، ووان شولدر، وحملت بورتوفيه باللون الفضى الذى يبرز أناقة وجمال إطلالتها، واكتفت بأسورة أنيقة كأسسوارات لإطلالتها الناعمة.

وأظهرت روجينا جمال إطلالتها من خلال تسريحة شعرها التي أضافت لمسة أنيقة لإطلالتها، مع الماكياج الذي اعتمدت فيه على ألوان جريئة مع أحمر شفاه باللون النبيتى.

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