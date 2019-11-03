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مرأة

ثمرة لها 10 فوائد .. أبرزها طرد الحشرات من المنزل

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:15 ص
طرد الحشرات بنوع
طرد الحشرات بنوع من الخضار
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أسماء عبد الحفيظ
نوع من الخضار له فوائد كثيرة غير تناوله، يجعلك لا تتخلين عنه، كما أن له العديد من الفوائد الصحية التي تعود بالنفع على جسم الإنسان وتقيه من العدوى وترفع المناعة.


كشف موقع power of positivity عن بعض حقائق عن الليمون لم تعرفها من قبل وهي أن الليمون واحد من أفضل سبعة مصادر للبوتاسيوم في الطبيعة، والبوتاسيوم هو معدن يعزز التفكير الواضح ويساعد في تطبيع ضغط الدم وعندما يقترن بالصوديوم فيمكنه تنظيم توازن الماء في الجسم.

- ومن المعروف أن الليمون يعمل كطارد للحشرات.
- غرغرة مع عصير ليمونة واحدة بالإضافة إلى كمية مساوية من الماء الساخن لغسيل الفم المضاد للبكتيريا.
- ملعقة طعام من عصير الليمون الطازج تحتوي على 4 سعرات حرارية فقط.
- جلب كريستوفر كولومبوس أشجار الحمضيات إلى هايتي في عام 1493.
- يمكن أن تنمو أشجار الليمون حتى يصل طولها إلى 20 قدمًا.
- العصر الفيكتوري، كانت أشجار الليمون علامة على الثروة والمكانة.
- يمكن لأشجار الليمون المزروعة بالكامل إنتاج ما يصل إلى 600 رطل من الليمون سنويًا.
- استخدم أصحاب الموضة من عصر النهضة عصير الليمون لإحمرار شفاههم.
- سوف تختار الماشية أكل الليمون بدلا من البرتقال والجريب فروت والتفاح والخوخ.

وأكد الموقع أنه في الوقت الذي يعود فيه العديد من الناس إلى تناول الطعام الطبيعي الصحي الذي يغذي أجسادهم لا يوجد طعام أفضل لإضافته إلى خطة التغذية من الليمون.
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