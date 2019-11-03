الجماهير كلمة السر .. كيفية حجز تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 سنة



طريقة حجز تذكرة لمباريات أمم إفريقيا للشباب

وخصصت اللجنة المنظمة عن طريق شركة "تذكرتي" 30 منفذا لبيع تذاكر البطولة فى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق الاتفاق مع إحدى شركات المحمول على أن يحصل المشجع على 6 تذاكر فقط عن طريق نظام "FAN ID" بطاقة المشجع التى تم اتباعها وحققت نجاحا كبيرا فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر يونيو ويوليو الماضى، وسيكون المشجع الذى يمتلك "الفان ايديه"، مطالبا بتحديثه فقط للحصول على التذاكر ومن لا يمتلك عليه استخراجه.

كشفت اللجنة المنظمة لـ بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة لـ الدورة الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019 عن كيفية حجز تذاكر المباريات، حيث تعتبر أن الجماهير كلمة السر في نجاح البطولة ، تنظيميا ، وفنيا بمؤازرة المنتخب الأولمبي ، وشعور اللاعبين بدعم الجماهير ومساندتهم في مهمتهم.وتم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى التي تلعب مبارياتها باستاد القاهرة الدولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالى، والثانية التى تتنافس باستاد السلام منتخبات نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.