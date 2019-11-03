Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجماهير كلمة السر .. كيفية حجز تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
الجماهير المصرية
الجماهير المصرية
Advertisements
ريهام بكير
كشفت اللجنة المنظمة لـ بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة لـ الدورة الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019 عن كيفية حجز تذاكر المباريات، حيث تعتبر أن الجماهير كلمة السر في نجاح البطولة ، تنظيميا ، وفنيا بمؤازرة المنتخب الأولمبي ، وشعور اللاعبين بدعم الجماهير ومساندتهم في مهمتهم.

وتم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى التي تلعب مبارياتها باستاد القاهرة الدولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالى، والثانية التى تتنافس باستاد السلام منتخبات نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

طريقة حجز تذكرة لمباريات أمم إفريقيا للشباب
وخصصت اللجنة المنظمة عن طريق شركة "تذكرتي" 30 منفذا لبيع تذاكر البطولة فى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق الاتفاق مع إحدى شركات المحمول على أن يحصل المشجع على 6 تذاكر فقط عن طريق نظام "FAN ID" بطاقة المشجع التى تم اتباعها وحققت نجاحا كبيرا فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر يونيو ويوليو الماضى، وسيكون المشجع الذى يمتلك "الفان ايديه"، مطالبا بتحديثه فقط للحصول على التذاكر ومن لا يمتلك عليه استخراجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نجاحها مع الكبار.. تذكرتى تظهر من جديد فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

تذكرتي: 6 تذاكر حصة الفرد الواحد من بيع تذاكر أمم أفريقيا الأولمبي

أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وطريقة الحجز

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. وادى النطرون محطة العائلة المقدسة والفراعنة.. وهذا سر تسميتها

حكم توزيع حلوى المولد على الفقراء من أموال الزكاة

حكم إلصاق القدم بالقدم في الصلاة.. الإفتاء توضح طريقة تسوية الصفوف

اخبار الفن .. سر تواجد سمية الخشاب فى إسبانيا .. وعملية تجميل حلا شيحة.. وابنة عمرو دياب تثير الجدل ببنطلون جلد

لا تتردد في الفحص.. احذر تجاهل تلك الأصوات في سيارتك.. فيديو

الجماهير كلمة السر .. كيفية حجز تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 سنة

Advertisements

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

عبد الله السعيد له بديل.. وليد صلاح: لن أخالف ضميري لإرضاء الجماهير.. فيديو

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

الأهلي لا يقف على لاعب .. تصريحات نارية من وليد صلاح الدين عن عبدالله السعيد .. فيديو

الدوري الإنجليزي.. مفاجأة بشأن استبدال محمد صلاح أمام استون فيلا.. شاهد

عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وخسارة برشلونة

زيزو: تلقيت عرضا من الأهلي قبل الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

الجماهير كلمة السر .. كيفية حجز تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 سنة

يوم سقوط كبار أوروبا.. ليفربول ويوفنتوس الناجيان الوحيدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها