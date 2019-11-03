الجميع ظنه قٌتل .. كيفين لي يسقط جليبسي بركلة قاضية في UFC 244.. فيديو

Kevin Lee with an utterly ridiculous head kick #UFC244pic.twitter.com/lUOPB3NVBF — Odds.com.au (@OddsComAu) November 3, 2019

وجه المقاتل كيفين لي ركلة قاضية لمنافسه جريجور جيليبسي الذي سقط من دون حركة لمدة دقيقة. وذلك في بطولة UFC 244.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الركلة الصادمة، التي جعلت الكثيرين يظنون أنها قتلت جيليبسي .وقالت صحيفة صن البريطانية إن المقاتل الأمريكي لي، عاد إلى الوزن الخفيف بعد خسارتين متتاليتين، بما في ذلك واحدة في أول وزن ضد رافائل دون أنجوس.وشهدت الجولة الأولى الافتتاحية هدوءا حذرا من قبل المقاتلين، وبعد تبادل الضربات، بدأ لي في استخدام يده السمنى لكنه كان يخطئ الهدف.ولكن كان ذلك حتى وجه كيفين لي لكمة باليد السمنى تبعها بركلة في منطقة الرقبة، ليسقط لي على الفور ساكنا من دون حركة لمدة دقيقة تقريبا، بينما أعلن الحكم على الفور نهاية المباراة.وأشارت الصحيفة إلى أن لي بعد هذا الفوز المذهل، يضع الآن نصب عينيه الفوز باللقب.وقال:"كنت بحاجة للإدلاء ببيان الليلة، وظهري كان للحائط، وأردت أن أقدم عرضا، لم أقل من هذا الرجل، فهو المقاتل الأكثر تتويجا، لكني كنت أرغب في تقديم عرض".