كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

رفض وليد صلاح الدين ، نجم الأهلي وعضو لجنة الكرة بالقلعة الحمراء سابقا فكرة التعاقد مع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي ، مشيرا إلى أنه رفض التعاقد معه في عهد المجلس السابق برئاسة محمود طاهر.



وقال عضو لجنة الكرة السابق ، في تصريحات لقناة الأهلي، إنه في حالة تفكير النادي في التعاقد مع كهربا، سيصنع الأزمات في القلعة الحمراء، لأنه يرفض الجلوس احتياطيا، والنادي الأهلي لم ولن يقبل بهذا الأسلوب.



وأضاف وليد صلاح الدين ، في عهد المجلس السابق، الأهلي كان لديه محمود تريزيجيه متألق، وبديله رمضان صبحي في أغلب المباريات ، وتعاقدنا مع أحمد الشيخ في نفس مركز وليد سليمان ، ولا أحد منهم برغم نجوميته الاعتراض على الرؤية الفنية للمدرب وهذا غير موجود في كهربا.