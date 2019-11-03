يا كيداهم.. سمية الخشاب تتجاهل أحمد سعد وترقص بالزي المغربي.. فيديو

شاركت سمية الخشاب جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعد ساعات من الحكم عليها بالحبس 3 سنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد، لصالح طليقها أحمد سعد.



وظهرت سمية الخشاب وهي ترتدي قفطان مغربي وترقص على أنغام الأغنية المغربية "نعيش حياتي" خلال تواجدها بمدينة برشلونة بإسبانيا بعد الحكم عليها غيابيا ب 3 أعوام.



ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "يا كيداهم" و "قمررراية" و "منورة برشلونة" و"الله يحمكي".



وصدر حكم غيابي أمس ضد الفنانة سمية الخشاب بالحبس 3 سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد عليها قضية إصدار شيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.