Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يا كيداهم.. سمية الخشاب تتجاهل أحمد سعد وترقص بالزي المغربي.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:52 ص
سمية الخشاب و احمد
سمية الخشاب و احمد سعد
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت سمية الخشاب جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعد ساعات من الحكم عليها بالحبس 3 سنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد، لصالح طليقها أحمد سعد.

وظهرت سمية الخشاب وهي ترتدي قفطان مغربي وترقص على أنغام الأغنية المغربية "نعيش حياتي" خلال تواجدها بمدينة برشلونة بإسبانيا بعد الحكم عليها غيابيا ب 3 أعوام.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "يا كيداهم" و "قمررراية" و "منورة برشلونة" و"الله يحمكي".

وصدر حكم غيابي أمس ضد الفنانة سمية الخشاب بالحبس 3 سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد عليها قضية إصدار شيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في قضية أحمد سعد.. الحبس 3 سنوات لـ الفنانة سمية الخشاب

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سر تواجد سمية الخشاب في إسبانيا

مش هاسيب حقى.. أول تعليق من سمية الخشاب بعد حصول أحمد سعد على حكم بسجنها 3 سنوات

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تهاجم أحمد سعد: انسان مش طبيعي وأقدر أسجنه.. فيديو

شال طحالها وسجنها.. تعليقات صادمة على حكم حبس سمية الخشاب 3 سنوات

مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

ترشيحاتنا

سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو

عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب سيراميكا لإنقاذ لاعب من الموت

هل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

فيديو مرعب لـ أطفال يعتلون سطح قطار

أغنياء بريطانيا يهددون بالفرار حال فوز حكومة كوربين.. لهذه الأسباب

بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها