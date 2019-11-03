Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أرامكو تعلن رسميا نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:06 ص
أرامكو تعلن رسميا
أرامكو تعلن رسميا نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت شركة أرامكو السعودية رسميًا نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية.

وقالت شركة أرامكو، في بيان إن تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم سيكون بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

من جانبها، وافقت هيئة السوق المالية، على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزءٍ من أسهمها للاكتتاب العام، مشيرةً إلى أنَّه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرامكو تحسم بنوك الاكتتاب.. خبير: طرح عملاق النفط السعودى يدعم السوق المالي للمملكة بقوة

دقت ساعة الطرح.. أرامكو تستعد للإعلان عن تفاصيل الاكتتاب بمشاركة 6 ملايين مستثمر

خــاص.. سعودي يكشف موعد طرح أرامكو والغرض الأساسي من وراء الاكتتاب

تفاصيل جديدة في طرح أرامكو للاكتتاب العام

هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام

ترشيحاتنا

يخرج عن صمته .. صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي .. فيديو

أخبار التوك شو .. فيديو صادم لـ سقوط طفل من والده على القضبان .. أحمد موسى يطلق هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ.. تفاصيل وفاة طبيب شاب داخل غرفة العمليات

الجماهير كلمة السر .. كيفية حجز تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 سنة

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 -11- 2019 .. فيديو

بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة السياحة تنعش مرسى علم.. استقبال وفود سياحية من النمسا وإيطاليا بالورود والحلوى

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة