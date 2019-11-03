أرامكو تعلن رسميا نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية رسميًا نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية.



وقالت شركة أرامكو، في بيان إن تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم سيكون بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.



من جانبها، وافقت هيئة السوق المالية، على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزءٍ من أسهمها للاكتتاب العام، مشيرةً إلى أنَّه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.



وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.