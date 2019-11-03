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أخبار البلد

مصر للطيران ناقلا رسميا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لبطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ينظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF فى مصر خلال الفترة من 8 – 22 نوفمبر الجارى.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا منتخب مصر في المجموعة الأولى مع مالي والكاميرون وغانا وتضم المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا. هذا واستعدت مصر للطيران بفرق عمل لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها.

جدير بالذكر ان مصر للطيران هي الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم وراعي الكرة المصرية.
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