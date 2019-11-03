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فن

بعد حكم حبسها 3 سنوات .. سمية الخشاب تتصدر تويتر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة سمية الخشاب لائحة الأكثر تداولًا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بهاشتاج يحمل اسمها، بعد صدور حكم حبس ضدها وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

كان الفنان أحمد سعد، طليق سمية، أقام جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها سمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.

وفي تعليقها على الحكم، قالت سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شخص لا يحترم الاتفاقات التي وقعت بينهما، كما أنه شخص لا يحترم رأي الناس الكبيرة، وذلك تعليقا على الحكم بحبسها 3 سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

وأضافت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب: "أنا بتعامل مع أهم بنوك في مصر، وهذا الشيك كان تخليص حسابات زوجية بيننا، وكان قبل ما نتطلق طلعت الشيك ده وانا ليا عنده حقوق كتير أوي مطلبتهاش منه لحد دلوقت، ومفكرتش أسجنه أو أبلغ عنه وأنا كنت ممكن أقدر أسجنه".

وتابعت سمية الخشاب أنها كانت من الممكن أن تقاضيه وتعرضه للحبس بعد الاعتداء عليها بوحشية أدى إلى نزيف حاد بالطحال، قائلة: "دا واحد مش طبيعي وبيقول ايه يعني الطحال ده ملهوش لازمة".
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