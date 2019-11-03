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أخبار البلد

بحضور 200 عارض.. نائب وزير الكهرباء ورئيس القابضة يفتتحان معرض اليكتريكس.. صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:22 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
افتتح المهندس اسامة عسران ، نائب وزير الكهرباء ، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة ، فعاليات مؤتمر ومعرض إليكتريكس الدولي للكهرباء والطاقة المتجددة في مصر وشمال أفريقيا، في دورته الــ29، والمستمرة، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2019 بقاعة المؤتمرات الدولية.

ويعد المعرض أحد المؤتمرات التثقيفية لمناقشة تطوير عملية إنتاج وتوليد وإدارة الطاقة المُتجددة الصناعية في مصر، وسيضم المعرض هذا العام أكثر من 200 عارض من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء.

ويقام المؤتمر هذا العام على هامش معرض سولارتك SolarTec المُتخصص في قطاع تطوير وإنتاج الطاقة المُتجددة والمقام تحت مظلة معرض اليكتريكس Electrix، كما ستتضمن الفعاليات المعرض الدولي لمكافحة الحرائق (FIREX Egypt) والذى يقام لأول مرة في مصر، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تطوير إنتاج وتمويل وإدارة الطاقة المُتجددة في مصر، وذلك بدعم من «الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة».

ويشارك معرض Solartec والذي يقام تحت مظلة معرض اليكتريكس Electrix أكثر من ٢٠٠ شركة عارضة في مجالات الطاقة المتجددة، والتي تشمل الطاقة الشمسية المحولة، أو الكهرومائية «إنتاج الطاقة الكهربائية من تدفق المياه» أو مولدات الطاقة من طواحين الرياح العملاقة، وذلك برعاية المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهيئة تمويل الاقتصاد الأخضر، كما يُتوقع زيادة عدد زوار المعرض هذا العام على 11000 زائر من العاملين في مجال الطاقة والمهتمين بالقطاع، لاعتباره منصة مهمة تجمع كلا من الزوار، وممثلي الشركات العارضة، للتعرف على أحدث المعدات والتقنيات في سوق الطاقة المتجددة، والمُستخدمة حول العالم.
بحضور 200 عارض.. نائب وزير الكهرباء ورئيس القابضة يفتتحان معرض اليكتريكس.. صور
بحضور 200 عارض.. نائب وزير الكهرباء ورئيس القابضة يفتتحان معرض اليكتريكس.. صور
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