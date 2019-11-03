Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الباروكة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: شعرك أحلى

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:49 م
منة فضالى
منة فضالى
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وتألقت منة فضالى، بإطلالة بسيطة مرتدية تيشيرت كحلى، وظهرت فى الصور وهى ترتدى باروكة شعر طويلة، وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة منة فضالى مع هذه الصورة، معلقين:" شعرك أحلى".

واعتمدت الفنانة منة فضالى على الظهور ببشرتها الطبيعية والاستغناء عن وضع المكياج.

View this post on Instagram

Morning everyone ♥️

A post shared by 🍒MENNA FADALI (@manoushafadali) on



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. منة فضالى مع «كلبين» في أحدث ظهور

بقبعة خوص و مكياج جذاب.. منة فضالى تستعرض جمالها

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين

فقدت كثيرا من وزنها.. منة فضالى تثير الجدل بظهورها في الجيم

باروكة ولا طبيعى.. منة فضالى تثير الجدل على السوشيال ميديا بـ نيولوك جديد

بـ الستان الذهبى.. منة فضالى تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

ترشيحاتنا

الأهلي يترقب موقف فايلر من مواجهتي ريال مدريد وإنتر ميلان وديا

هل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

غمض عنيك وإقفل ودانك وخد قرارك.. هجوم ناري من شوبير بسبب توقف الدوري

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

يخرج عن صمته .. صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الباروكة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: شعرك أحلى

بـ بنطلون أحمر.. عبير صبرى بـ إطلالة جريئة مع زوجها

أفضل 10 سيارات لعام 2019 .. تفاصيل