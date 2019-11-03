بـ الباروكة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: شعرك أحلى

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.وتألقت منة فضالى، بإطلالة بسيطة مرتدية تيشيرت كحلى، وظهرت فى الصور وهى ترتدى باروكة شعر طويلة، وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة منة فضالى مع هذه الصورة، معلقين:" شعرك أحلى".واعتمدت الفنانة منة فضالى على الظهور ببشرتها الطبيعية والاستغناء عن وضع المكياج.