Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لا تجعلوها ساحة مقابل ساحة.. ميشال عون يوجه رسالة للمتظاهرين اللبنانيين

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:27 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
Advertisements
رحيم يسري
قال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة من داخل القصر الجمهوري في بعبدا: إن الساحات كثرت ويجب أن لا يجعلها البعض ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة.

وتابع: "هذه الساحات تحتاج إلى دعم والفساد لا يذهب بسهولة إلا عند بذل الجهد اللازم".

وأكد عون أن الفساد لا يُمكن التخلص منه بسهولة لأنّه متجذر ولا نريد ساحات مقابل أخرى.

يأتي ذلك في ظل انطلاق مسيرات مؤيدة للرئيس اللبناني ميشال عون على طريق القصر الجمهوري، في وقت تشهد فيه ساحات أخرى تظاهرات مطالبة بإسقاط النظام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الحرائق للاحتجاجات.. لماذا اشتعلت الأوضاع في لبنان

وجعكم هو وجعي .. ماذا دار بين الرئيس اللبناني والمتظاهرين في القصر الجمهوري؟

اتفاق نفط المنطقة المحايدة مع الكويت.. أهم ما جاء في صحف السعودية

الجيش اللبناني ينتشر في محيط القصر الجمهوري

الجيش اللبناني يحذر من التعدي على العسكريين خلال المظاهرات

أول قرار من المتظاهرين في لبنان بعد استقالة سعد الحريري

ترشيحاتنا

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

بعد الهجوم عليه.. أحمد السعدني يحذف تغريدة دعمه لـ أسما شريف منير

حكم تأخير الصلاة لمن يخجل من أدائها أمام الناس خوفًا من الرياء

بعد مقر الكاف.. مصر تدرس احتضان جميع مقرات الاتحاد الأفريقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 سيارات لعام 2019 .. تفاصيل

آخرهم كاتي بيرى.. أسوان قبلة المشاهير والشخصيات العامة والرؤساء

والدها متحول جنسيا .. 10 معلومات عن كيندال جينر في عيد ميلادها