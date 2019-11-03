لا تجعلوها ساحة مقابل ساحة.. ميشال عون يوجه رسالة للمتظاهرين اللبنانيين

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة من داخل القصر الجمهوري في بعبدا: إن الساحات كثرت ويجب أن لا يجعلها البعض ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة.



وتابع: "هذه الساحات تحتاج إلى دعم والفساد لا يذهب بسهولة إلا عند بذل الجهد اللازم".



وأكد عون أن الفساد لا يُمكن التخلص منه بسهولة لأنّه متجذر ولا نريد ساحات مقابل أخرى.



يأتي ذلك في ظل انطلاق مسيرات مؤيدة للرئيس اللبناني ميشال عون على طريق القصر الجمهوري، في وقت تشهد فيه ساحات أخرى تظاهرات مطالبة بإسقاط النظام.